"شاومي" تطرح شاحنا يشحن الهواتف الذكية عن بعد

ووفقا للشركة يصل نطاق "Mi Air Charge" إلى عدة أمتار، وتم تزويد الشاحن بأجهزة كشف الهوائي لالتقاط الهواتف الذكية القريبة، بالإضافة إلى أجهزة إرسال بموجات 144 ملم.

وفي المقابل يجب أن تكون الهواتف الذكية التي تدعم هذه التقنية مزودة بهوائيات ووحدات استقبال خاصة لتحويل الإشارة إلى طاقة كهربائية.