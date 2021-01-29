البرلمان البرتغالي يصادق على إلغاء تجريم "الموت الرحيم"

وافق البرلمان البرتغالي، في تصويت نهائي على إلغاء تجريم الوفاة بمساعدة طبية (قانون القتل الرحيم)، بعد محاولة فاشلة للتأجيل في اللحظة الأخيرة من قبل مديرية الأمن العام.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، فإن البرلمان أقر اليوم الجمعة هذا القانون، الذي يلغي تجريم الوفاة بسبب المساعدة الطبية بأغلبية 136 صوتا مقابل 78 ضده وامتناع أربعة عن التصويت.

وسجلت الجمعية أصواتا لصالح الكتلة اليسارية، والمبادرة الليبرالية، وحزب العمل الوطني وسياسة الجوار الأوروبية ونواب من الحزب الاشتراكي و14 نائبا من الحزب الديمقراطي الاجتماعي، والنائبين غير المسجلين جواسين كاتار موريرا وكريستينا رودريغيز، فيما امتنع نائبان عن الحزب الديمقراطي وآخران عن الحزب الاجتماعي عن التصويت.

ينص هذا القانون، على وجه الخصوص أن الأشخاص، الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا، والذين لا يعانون من مشاكل أو أمراض عقلية، وفي حالة معاناة من مرض عضال، يمكنهم فقط طلب الوفاة بمساعدة طبية.

القتل الرحيم، يتم عندما يساعد الطبيب المريض بشكل فعال على الموت، مثل أن يقدم له مادة قاتلة، ويعتبر ذلك جريمة قتل من قبل الكنيسة الرومانية الكاثوليكية. وأصدر الفاتيكان وثيقة تصف السياسيين الذين يدعمون مثل هذه القوانين بأنهم شركاء في القتل.