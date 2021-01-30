أمريكا... منح 27.9 مليون جرعة لقاح واق من كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت 49.2 مليون جرعة لقاح واق من فيروس كورونا أعطت منها 27.9 مليون جرعة حتى صباح الجمعة.

وأضافت المراكز أنها وزعت نوعين من اللقاحات هما فايزر-بيونتيك وموديرنا، بحسب رويترز.

وكانت المراكز الأمريكية وزعت حتى صباح الخميس 48.3 مليون جرعة أعطت منها أكثر من 26 مليونا.