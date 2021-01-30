إصابات كوفيد-19 في الولايات المتحدة تتجاوز حاجز الـ26 مليونا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي تلخص بيانات واردة من السلطات الفدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من مصادر علنية أخرى، بأن عدد حالات الإصابة المسجلة بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، تجاوز حاجز الـ26 مليون حالة يوم (السبت).

موسكو - سبوتنيك. وبحسب بيانات الجامعة بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة، 26 مليون و12880 شخص، وبلغت حصيلة الوفيات 438239 ألف حالة.

هذا ويذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباء عالميا.