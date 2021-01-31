الصين تحظر القادمين من كندا دخول بلادها

أعلنت القنصلية الصينية في مدينة تورونتو الكندية، إن الصين تحظر دخول الأجانب القادمين من كندا بشكل مؤقت حتى وإن كانوا يحملون تصاريح عمل فاعلة في الصين.

وجاء في بيان القنصلية يوم السبت "ستحظر الصين مؤقتا دخول كل الأجانب الذين يحملون تصاريح إقامة فاعلة للعمل والأمور الشخصية".

وتابعت القنصلية، إن القرار الجديد لن يشمل دخول الكنديين بالتأشيرات الدبلوماسية والخدمية إلى الصين.

ويأتي الإجراء في وقت تفرض فيه كندا قيودا على حركة السفر بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وسجلت كندا، يوم السبت، 4255 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و19.942 حالة وفاة منذ بداية الجائحة.

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، يوم الجمعة الماضي، إنه سيتطلب من جميع المسافرين الداخلين إلى كندا إجراء اختبار "كوفيد-19" في المطار والانتظار في فندق لمدة تصل إلى ثلاثة أيام على نفقتهم حتى الحصول على النتائج.

في الأسابيع المقبلة، سيتعين على المصطافين الكنديين العائدين من الولايات المتحدة عن طريق البر إظهار نتيجة اختبار "كوفيد-19" سلبية قبل السماح لهم بالدخول.