الحكومة الأفغانية تعلن اعتقال حاكم ظل "طالبان" في البلاد

أعلنت مديرية الأمن الوطني الأفغانية، صباح اليوم الأحد، أن القوات الخاصة الأفغانية ألقت القبض على حاكم ظل متمردي طالبان بولاية كابول.

ونشرت مديرية الأمن الوطني الأفغانية على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا رسميا قالت فيه إن القائم بأعمال حاكم الظل الإقليمي لحركة طالبان، محمد الملقب بالحاج لالا، قد تم اعتقاله من قبل القوات الخاصة التابعة لمديرية الأمن الوطني".

3 Taliban were killed, 5 wounded and 2 others were arrested in Chahar Bolak district of #Balkh province, yesterday. Also, #ANA killed 2 #Taliban terrorists and arrested 2 others in #Samangan province during an operation yesterday. — Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) January 30, 2021

وأضافت أن "زعيم طالبان المعتقل كان أيضا قائدا عسكريا لعدد من الولايات الأفغانية الوسطى. يذكر أن مسلحي طالبان، الذين حكموا البلاد قبل الإطاحة بهم في أواخر عام 2001، قد جددوا تمردهم المسلح، ما أسفر عن مقتل أفراد من قوات حكومية ومدنيين.

وقام ما يسمى بمجلس قيادتهم، بتعيين حكام وقضاة لما يقرب من 34 ولاية أفغانية. ونفى ذبيح الله مجاهد، المتحدث المزعوم باسم طالبان، هذا التقرير، ووصفه بأنه مزاعم لا أساس لها.