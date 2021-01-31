"وباء مرعب"... الصين تخرج عن صمتها وتعلق على فيروس "نيباه" الفتاك

كشفت السفارة الصينية في القاهرة، حقيقة ما أُثير حول ظهور وانتشار فيروس جديد "نيباه" في بلادها، والذي قيل إنه أشد فتكا من فيروس كورونا المستجد.

وقالت السفارة الصينية، في بيان لها ، إن "ربط هذا الفيروس بالصين أمر غير صحيح، لأن الفيروس موجود فى جنوب آسيا وليس في الصين تحديدا"، مؤكدة أنه "لا توجد أدلة تؤكد صحة هذه الأخبار".

ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا يحذر من تفشي فيروس "نيباه" في الصين بمعدل وفيات يصل إلى 75%، ويمكن أن يتسبب بجائحة عالمية مقبلة تكون أخطر من وباء كورونا.

ونقلت عن المدير التنفيذي لمؤسسة الوصول إلى الطب الأوروبية، قوله: "فيروس (نيباه) مرض معد آخر ناشئ يسبب قلقا كبيرا، ومن الممكن أن تندلع جائحة في أي لحظة، ويمكن أن يكون الوباء العالمي التالى مع عدوى مقاومة للأدوية".