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    مبنى الكونغرس في واشنطن

    10 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ يقترحون حزمة بديلة لمواجهة الوباء

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    تعتزم مجموعة من عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ تقديم اقتراح بديل لتدابير مكافحة جائحة فيروس كورونا ومناقشة اقتراحهم مع الرئيس جو بايدن.

    وذكر بيان صحفي على الموقع الإلكتروني لعضو مجلس الشيوخ في ولاية مين سوزان كولينز، أنه:

    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
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    بايدن يلغي قرارات ترامب بشأن التأمين الصحي
    "كتبت مجموعة من عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ اليوم إلى الرئيس بايدن لتقديم اقتراح بديل لدعم إجراءات مكافحة "كوفيد 19" ويعتقدون أنه يمكن أن يحظى بدعم من الحزبين. وطلبت المجموعة أيضًا اجتماعًا مع الرئيس لمناقشة الاقتراح بالتفصيل". 

    في وقت سابق، قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي. ووفقًا لاقتراح بايدن، يجب تخصيص 170 مليار دولار لدعم المدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي، و 130 مليار دولار لدعم الفتح الآمن للمؤسسات التعليمية. 

    ودعا بايدن الكونغرس إلى الحصول على 160 مليار دولار من التمويل اللازم لإنقاذ حياة الأمريكيين، والوفاء بخطته لإنشاء برنامج تطعيم وطني، وتوسيع الاختبارات، وتعبئة برنامج توظيف للصحة العامة، واتخاذ الخطوات الضرورية الأخرى لبناء القدرة على مكافحة الفيروس. 

    وكتب الجمهوريون إلى الرئيس: "مثل خطتك، يتضمن اقتراحنا ما مجموعه 160 مليار دولار لتوسيع قدرتنا في هذه المجالات، وكذلك لدعم مقدمي الرعاية الصحية الذين هم في طليعة الوباء".

    يشير الجمهوريون إلى أن اقتراحهم ينص على مساعدة اقتصادية أكثر استهدافًا للمواطنين من خطة الإدارة.

    وسيتم الكشف عن تفاصيل الخطة من الجمهوريين يوم الاثنين 1 فبراير، بحسب البيان صحفي.

    انظر أيضا:

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