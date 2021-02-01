أول مطار في أمريكا يوفر خدمة بيع اختبار تشخيص كوفيد- 19 في آلات البيع

قد يكون توفير اختبارات تشخيص كوفيد- 19، على نطاق واسع وبأسعار معقولة، عاملا حاسما في عودة الحياة إلى طبيعتها بعض الشيء، فخيار اختبار نفسك في الصباح عن طريق البصق في أنبوب أو مسح للأنف، ثم الانتظار مدة 15 دقيقة للحصول على النتيجة، سيسرع من عملية التشخيص، ويسهل عملية عودة قطاع الطيران إلى طبيعته بشكل تدريجي.

وقد قام مطار أوكلاند الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية، نهاية شهر يناير/ كانون الثاني، بتوفير خدمة بيع مجموعات اختبار كوفيد- 19، في آلات البيع، ليصبح بذلك، أول مطار، يقدم هذه الخدمة للمسافرين. وفقا لما نشره موقع المطار الرسمي.

حيث توفر الأكشاك الموجودة في المطار، مجموعات اختبار كوفيد- 19، ويطلب من المسافرين إجراء الاختبار عن طريق عينة من اللعاب، ثم إعادة إرسال العينة عبر شركة "فيديكس" للبريد السريع، ومن ثم الحصول على النتائج عبر تطبيق على الهاتف المحمول.

OAK first U.S. airport to sell COVID test kits in vending machines https://t.co/Z3wMFpuu5D pic.twitter.com/3AlQaXyNg6 — Oakland Intl Airport (@IFlyOAKland) January 27, 2021

وتم تصميم مجموعات اختبار كوفيد- 19، بواسطة شركة الصحة الرقمية الأمريكية "ويلنيس 4 هيومانيتي". حيث يتم إنتاج آلات البيع بواسطة شركة "سويفت"، الشركة الرائدة في البيع بالتجزئة عن طريق نظام التشغيل الآلي. ويتراوح سعر الاختبار من 130 دولارا إلى 150 دولارا.

من جانبه، صرح مدير مطار أوكلاند الدولي، بريانت ل.فرانسيس، بأن "مطار أوكلاند الدولي، واحد من أوائل المطارات التي تقدم اختبار كوفيد- 19 بشكل سريع وفي المكان، فإننا نقدم الآن المزيد من خيارات الاختبار للمسافرين".

وأضاف: "ما زلنا نحث المسافرين على التأكد من لوائح وجهاتهم وبأنهم يخضعون حاليا للحجر الصحي".

وتتغير ظروف اختبار كوفيد- 19، المتعلق بالسفر باستمرار. ويحث مطار أوكلاند الدولي، المسافرين على التعرف على أحدث التطورات من خلال نقطة وجهتهم.