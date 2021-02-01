أردوغان: لا يمكن بلوغ مستويات التضخم المستهدفة في ظل أسعار فائدة مرتفعة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من المستحيل بلوغ المستويات المستهدفة للتضخم مع أسعار فائدة مرتفعة، وذلك بعد أيام من تعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.

وأكد أردوغان في كلمة بعد اجتماع لمجلس الوزراء في المجمع الرئاسي بأنقرة، اليوم الاثنين أنه يعتقد أن التوظيف والاستثمارات سيرتفعان إذا جرى خفض أسعار الفائدة، مضيفا أن المستثمرين لن يضعوا أموالا في تركيا في ظل أسعار فائدة مرتفعة.

ودعا أردوغان، الذي يصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة، مرارا إلى خفض تكاليف الاقتراض، وهو ما أثار قلق المستثمرين في السابق.

#عاجل | أردوغان: شرعنا في تأسيس مركز إطلاق أقمار صناعية صغيرة وقريبا سنرسل أقمار بلادنا وأصدقائنا للفضاء — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 1, 2021

وأضاف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده شرعت في تأسيس مركز لإطلاق أقمار صناعية صغيرة، قائلا "شرعنا في تأسيس مركز إطلاق أقمار صناعية صغيرة، وقريبا سنرسل أقمار بلادنا وأصدقائنا للفضاء".

أردوغان يتوجه إلى اجتماع الحكومة بحافلة محلية ذاتية القيادة

قال #أردوغان بهذا الخصوص: "نتوجه إلى اجتماع الحكومة بواسطة حافلة كهربائية ذاتية القيادة في نسختها الأولى من إنتاجنا المحلي".https://t.co/ojQ78k1r3k pic.twitter.com/G8UB6Djlx4 — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 1, 2021

وتابع: "مصممون على جعل تركيا علامة فارقة في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية".

هذا وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى اجتماع الحكومة، بواسطة حافلة كهربائية ذاتية القيادة، أنتجها مهندسون أتراك.