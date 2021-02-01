وزير الخارجية الأوكراني يبحث مع نظيره الأمريكي تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، تعزيز العلاقات بين البلدين.

موسكو- سبوتنيك. وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، على تويتر: "خلال محادثتنا الأولى مع وزير الخارجية أنطوني بلينكين، أكدنا مجددًا على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والولايات المتحدة واتفقنا على جعلها أكثر طموحًا. يبدأ يوم جديد في علاقتنا. أنا ممتن للولايات المتحدة لدعمها الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".

وأعلن وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، في وقت سابق، أن بلاده تتوقع علاقات ديناميكية وحيوية مع الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن.

ولفت كوليبا، إلى أن بلاده تشهد تحولات، "وهذا هو المجال الذي يمكن للولايات المتحدة أن تساعدنا فيه بجدية في تقوية البلاد من الداخل".

ووفقا له، تتوقع كييف أيضا تطوير العلاقات في المجال الاقتصادي، ويشمل ذلك توظيف الاستثمارات في أوكرانيا، والتجارة في الأسواق العالمية.