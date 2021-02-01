مناطق صينية تعلق التجمعات الدينية خلال عطلات الربيع خوفا من كورونا

أفادت وسائل إعلام صينية بأن مناطق كثيرة في البلاد تعتزم تعليق التجمعات الدينية هلال عطلات عيد الربيع المقبل.

وأشارت صحيفة جلوبال تايمز الصينية إلى أن مناطق كثيرة في الصين تعتزم تعليق التجمعات الدينية خلال عطلات عيد الربيع القادمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتنشر صحيفة الشعب الناطقة بلسان الحزب الشيوعي الحاكم في الصين صحيفة جلوبال، بحسب وكالة رويترز.

وقالت الصحيفة إن "سلطات منطقة نينغهاى، نينغبو بإقليم تشيجيانغ بشرق الصين ستغلق مؤقتا جميع الأماكن الدينية وتعلق جميع الأنشطة الدينية اعتبارا من السادس من فبراير/ شباط".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "بالإضافة إلى نينغهاى أمرت بكين وتشنغدو بإقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين والعديد من الأماكن الأخرى في جميع أنحاء الصين أيضا بتعليق جميع التجمعات الدينية".