أفغانستان...مقتل وإصابة 7 من رجال الشرطة إثر هجوم لطالبان على نقطة تفتيش

لقي أربعة من رجال الشرطة مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون نتيجة هجوم ليلي شنه مسلحون من حركة طالبان على نقطة تفتيش في مدينة قندوز شمال شرقي أفغانستان.

وقالت عضو مجلس المحافظة فوزية يافتالي، على موقع "تويتر": "قتل أربعة من ضباط الشرطة وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم لطالبان على حاجز طريق في مدينة قندوز ليل الاثنين".

Four policemen were killed and three more were wounded in a Taliban attack on an outpost in the city of #Kunduz on Monday night, said Fawzia Yaftali, a provincial council member. #Afghanistan — TOLOnews (@TOLOnews) February 2, 2021

في غضون ذلك، أدى انفجار في منطقة سليم كروان في العاصمة كابول، صباح الثلاثاء، إلى مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وقالت قناة "تولو نيوز" المحلية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": " قتل شخصان وأصيب اثنان آخران صباح اليوم بانفجار في سالم كروان في كابول".

Mohammad Atif, head of a council at Jamiat Eslah, a Kabul-based organization, was killed in an explosion in the Salim Karwan area in Kabul this morning, sources from the organization confirmed. pic.twitter.com/85dx2I17YG — TOLOnews (@TOLOnews) February 2, 2021

وتجري في أفغانستان مواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان، فيما انطلقت محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في 12 أيلول/سبتمبر 2020، في العاصمة القطرية الدوحة.