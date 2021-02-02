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    سد النهضة، إثيوبيا يوليو 2020

    إثيوبيا: ترتيبات أمنية موثوقة لنقل المدخلات اللازمة لبناء سد النهضة

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    قال فريق العمل المشترك، الذي أنشئ في منطقة متكل بإقليم بني شنقول جومز غربي البلاد، إن التطورات الأمنية الأخيرة في منطقة متكل لا تؤثر على بناء سد النهضة الإثيوبي.

    وصرح رئيس الفريق، اللواء أسرات دينبرو، بأنه تم وضع ترتيبات أمنية موثوقة لنقل المدخلات اللازمة لبناء السد في أي وقت، وفقا لإذاعة فانا.

    وأشار إلى أنه مع مراعاة القضايا الأمنية، تم تشكيل هيكل أمني مكون من فرق من قوات الدفاع والشرطة الفيدرالية في المنطقة منذ بداية المشروع.

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    وبحسب اللواء أسرات "لا داعي للقلق فإن الترتيبات الأمنية تراقب عن كثب القضايا الداخلية والحدودية"، مشيرا إلى أن المعلومات الخاطئة التي تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي غير المسؤولة لا تعكس حقيقة الوضع الراهن في منطقة متكل.

    وظلت منطقة "متكل" بإقليم بني شنقول تشهد أحداث عنف من وقت لآخر، منذ منتصف العام المنصرم، بأسلحة جماعات وصفتها الحكومة بـ"المناوئة للسلام".

    وارتفعت وتيرة هذه الأعمال بعد الحرب التي قادها الجيش الفيدرالي، شمالي البلاد.

    وفي 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قتل ما لا يقل عن 200 شخص في الإقليم، وذلك بعد يوم من زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للمنطقة.

    وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي شهدت منطقتا متكل وشاغني بإقليم بني شنقول جومز، عمليات قتل استهدفت مدنيين من قومية الأمهرة، وتم على أثرها اعتقال 504 أشخاص للاشتباه في تورطهم بالجرائم لتلحقها حوادث أخرى أكثر بشاعة.

    وتأتي أهمية إقليم بني شنقول، غربي إثيوبيا، الذي تقطنه 5 قوميات رئيسية (البرتا، جموز، شيناشا، الماو، وكومو)، إلى جانب القوميات الإثيوبية الأخرى، في أنه يحتضن مشروع سد النهضة على النيل الأزرق، على بعد نحو 40 كيلومترا من الحدود السودانية.

    كما أن الإقليم تقطنه قبائل لها امتدادات داخل الأراضي السودانية كقوميات البرتا والجموز التي يسمى عليها الإقليم الإثيوبي نفسه.

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    الكلمات الدلالية:
    سد النهضة, إثيوبيا
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