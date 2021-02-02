الدفاع التركية تعلن تحييد 10 مسلحين من حزب العمال الكردستاني بقصف جوي شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، تحييد 10 مسلحين من "حزب العمال الكردستاني" بضربات جوية شمالي العراق.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقالت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، إن "سلاح الجو التركي استهدف العناصر العشر في منطقة قنديل بعد أن تم الكشف عنهم بعملية منسقة بين الجيش والاستخبارات التركية".

وتواصل تركيا عملياتها ضد حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وسوريا بذريعة حماية أمن حدودها.

وأعلنت الدفاع التركية، بوقت سابق من اليوم، تحييد 3 عناصر من وحدات "حماية الشعب" الكردية شمالي سوريا.

وتأتي العمليات التركية بالتزامن مع تصريحات قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي الذي تصفه أنقرة بالـ"إرهابي" والذي أعلن فيها عن الاستعداد لمرحلة جديدة من الحوار الكردي – الكردي في سوريا، حيث تجمع المحادثات الكردية كلاً من حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي المدعوم من الولايات المتحدة والمصنف إرهابياً في تركيا والمجلس الوطني الكردي المقرب من تركيا.

وتعتبر تركيا قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب من أذرع حزب العمال الكردستاني في سوريا.