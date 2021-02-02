تقرير سري: بأجهزة طرد أكثر تطورا.. إيران تخصب اليورانيوم في نطنز

وذكر التقرير الموجه من الوكالة إلى الدول الأعضاء فيها أن طهران بدأت عملية التخصيب في مجموعة ثانية من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي.آر-2إم" في منشأة تحت الأرض في نطنز، بحسب "رويترز".

وقال التقرير السري الحامل لتاريخ أمس الاثنين إن الحكومة الإيرانية تخصب اليورانيوم بالفعل في مجموعة تشمل 174 من أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم بالمنشأة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، أبلغت إيران الوكالة الدولية اعتزامها تركيب ثلاث مجموعات أخرى من هذه الأجهزة منها مجموعة تعمل بالفعل.

وجاء في التقرير أن الوكالة استطاعت التحقق أيضا من أن تركيب المجموعة الثانية المذكورة سلفا من أجهزة الطرد المتطورة الثلاثة آي.آر-2إم يقترب من الاكتمال.

وأشار التقرير إلى أن عملية تركيب المجموعة الثالثة من هذه الأجهزة قد بدأت.

يأتي الكشف عن التقرير في الوقت الذي قال فيه متحدث الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، إن هناك تواصلا بين التكتل والإدارة الأمريكية الجديدة حول احتمالية رفع واشنطن للعقوبات المفروضة على إيران.