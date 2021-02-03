قبل إنهاء عمله في القاهرة... مسؤول عسكري بريطاني كبير يعلق على بناء أهرامات الجيزة

ونشر لوريمر صورا لأهرامات الجيزة المصرية على حسابه الرسمي في "تويتر" واصفا عملية بنائها بـ"المذهلة".

منظر رائع! #أهرامات #الجيزة بُنيت قبل أكثر من 4500 سنة، كل حجر فيها يزن ما بين 5 إلى 10 أطنان. كان بناؤها يدويا بالكامل؛ هذا مذهل حقا! #مصر🇪🇬 #القاهرة pic.twitter.com/SSmKTcJ27e — DSAME - Sir John Lorimer (@DSAME_Defence) February 3, 2021

​ووضع لوريمر ثلاث صور لأهرامات الجيزة، وعلق عليها "منظر رائع! أهرامات الجيزة بُنيت قبل أكثر من 4500 سنة، كل حجر فيها يزن ما بين 5 إلى 10 أطنان. كان بناؤها يدويا بالكامل؛ هذا مذهل حقا!".

وتقاعد السير جون عن العمل قبل أيام، وترك منصبه إلى المارشال الجوي مارتن سامبسون ليتولى منصب كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.