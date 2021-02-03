طهران: الاتحاد الأوروبي بدأ التنسيق مع الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي

أكد مدير مكتب الرئاسة الإيرانية، محمود واعظي، أنه لا يوجد أي اتصال مباشر مع الإدارة الأمريكية، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى اتصالات مع طهران أخيرا، وأن الاتحاد بدأ التنسيق مع واشنطن بشأن الاتفاق النووي.

طهران - سبوتنيك. وقال واعظي، حسبما نقل عنه التفلزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأربعاء، إنه "لا يوجد أي اتصال مباشر بيننا وبين إدارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن، والجانب الأوروبي أصبح نشطا بشكل كبير في الفترة الأخيرة".

وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي أجرى اتصالات معنا وبدأ التنسيق مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي".

كان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، طلب من الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، المساعدة والتوسط في نزاعها بشأن الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة.

وقال ظريف إن "وزير الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد ينسق عودة متزامنة لواشنطن وطهران إلى اتفاق نووي".