كانا مختطفين من قبل الإرهاب... إيران تعلن الإفراج عن اثنين من حرس الحدود

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، إفراج جماعة إرهابية عن شخصين بحرس الحدود الإيراني.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية، عن العلاقات العامة لمقر "قدس"، التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني، الإفراج عن الشخصين.

وتابعت العلاقات أن "الإفراج جاء في إطار إجراءات استخباراتية ناجحة عن اثنين من قوات حرس الحدود، كانا مختطفين لدى زمرة ما تسمى بـ"جيش العدل" الإرهابية".

اعلنت العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية عن الافراج في اطار اجراءات استخباراتية ناجحة عن اثنين من قوات حرس الحدود كانا مختطفين لدى زمرة ما تسمى بـ "#جيش_العدل" الارهابية.https://t.co/ZcqjjZTHPN — وكالة مهر للأنباء (@mehrnewsarabic) February 3, 2021

وأوضحت: "في ظل الجهود المستمرة المبذولة من قبل هذا المقر، وفي إطار إجراءات استخباراتية ناحجة فقد تم الإفراج مساء الثلاثاء، عن اثنين من قوات الحرس للقوة البرية لحرس الثورة وقوى الأمن الداخلي".

وأشارت إلى أن "الشخصين كانا قد اختطفا قبل عامين من قبل زمرة "جيش العدل" الإرهابية والمناهضة للثورة في جنوب شرق البلاد، وعادا إلى أحضان الوطن الإسلامي".