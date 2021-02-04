أوكرانيا: نتوقع حدوث محاولات زعزعة الوضع في البلاد بسبب حجب قنوات تلفزيونية

أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، أنها تتوقع حدوث محاولات زعزعة الوضع في البلد بعد اتخاذ رئيس البلاد، فلاديمير زيلينسكي قرار حجب ثلاث قنوات تلفزيونية.

كييف – سبوتنيك. وقال مستشار وزير الداخلية الأوكراني، زوريان شكيرياك، في بيان المكتب الصحفي للوزارة نشر على الفيسبوك: "الآن نتلقى معلومات عملياتية حول المحاولات المحتملة لزعزعة الوضع بواسطة استفزازات باستخدام القوة، وكذلك إثارة العداوة والمواجهة الأهلية من قبل القوى المدمرة الخارجية والداخلية".

يذكر أن يوم الثلاثاء الماضي، بمرسوم من الرئيس زيلينسكي، وضع موضع التنفيذ قرار مجلس الأمن القومي بفرض عقوبات لمدة خمس سنوات ضد قنوات تلفزيونية "أوكرانيا -112" و"نيوز ون" و"زيك".

كما فرضت عقوبات على نائب في مجلس "الرادا" الأوكراني عن كتلة "منصة المعارضة" -من "أجل الحياة"، تاراس كوزاك، مالك هذه القنوات والتي تعارض الحكومة وغالباً ما كان يشارك فيها نواب من منصة المعارضة - من "أجل الحياة" الذين أدانوا القرار ووصفوه بأنه مظهر من مظاهر الدكتاتورية وانتهاك حرية التعبير في البلاد.

وقال زيلينسكي أن قرار فرض عقوبات على تلك القنوات التلفزيونية كان قراراً صعباً، وأوكرانيا تدعم حرية التعبير، ولكن ليس "البروباغندا".