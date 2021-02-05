الدفاع البيلاروسية: نخطط لاستلام الدفعة الثانية من طائرات "سو-30إس إم" الروسية في أكتوبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع البلاروسية، اليوم الجمعة، أن مينسك تخطط لاستلام دفعة ثانية من أربع مقاتلات متعددة الأغراض من طراز "سو-30إس إم"، من شركة "إيركوت" الروسية في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

مينسك - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للوزارة نشر على قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الدفاع البيلاروسية: "حالياً، وقعت وزارتا الدفاع وشركة "إركوت"، عقوداً لتوريد دفعتين من طائرات "سو-30إس إم"، بعدد أربع طائرات لكل دفعة. ووفاء بالتزاماتها بموجب العقد، قامت شركة إيركوت بتسليم الدفعة الأولى من الطائرات في نوفمبر/تشرين الثاني 2019. ومن المقرر تسليم الدفعة الثانية في أكتوبر 2022.

وأُشير إلى أنه من المقرر إبرام عقود توريد الدفعة التالية من الطائرات خلال هذا العام.

وبشكل عام، ووفقاً لوزارة الدفاع البلاروسية، يجري تنفيذ إعادة التجهيز الفني للقوات المسلحة في ثلاثة اتجاهات رئيسية، بينما على مدى السنوات الخمس الماضية، تم اعتماد أكثر من 450 قطعة من المعدات من قبل الجيش البيلاروسي، بينما تم إصلاح وتحديث أكثر من 250 قطعة.