الحكم على القائد السابق للجيش الصربي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التجسس لصالح واشنطن

حكمت المحكمة العليا في بلغراد على الرئيس السابق لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الصربية مومشيلو بيريسيتش، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة.

ووفقا لوكالة أنباء "تانجوغ" الصربية، كان بيريسيتش ينقل معلومات سرية إلى موظف في السفارة الأمريكية لدى بلغراد جون نيبور.

وبحسب الوكالة، حكم على متهمين آخرين بالسجن لمدة عام ونصف العام بتهمة إفشاء أسرار عسكرية.

من جانبه رفض بيريسيتش الاتهامات وأعرب عن عزمه على الطعن في قرار المحكمة، وقال:

"سابقا دافعت عن بلدي وعن شرف وكرامة الشعب والجيش والدولة في لاهاي، وحاليا سأدافع عن شرفي وكرامتي وكرامة عائلتي والضباط الشرفاء في يوغسلافيا وصربيا".

الجدير بالذكر أن مومشيلو بيريسيتش كان قد ترأس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الصربية في الفترة الممتدة من عام 1993 إلى عام 1998.