البرازيل تعلن رغبتها في شراء 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V"

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الجمعة، عن استعدادها لشراء 10 ملايين جرعة من اللقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "غلوبو" البرازيلية، سيتم عقد الصفقة في حال سماح الوكالة البرازيلية الوطنية للمراقبة الصحية بالاستخدام الطارئ للقاح وتقديم عرض "تنافسي" للقاح الروسي.

وبحسب الصحيفة، أعلن السكرتير التنفيذي لوزارة الصحة إلتشيو فرانكو عن عزم بلاده شراء 10 ملايين جرعة من لقاح "سبوتنيك V" من روسيا.

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك V" هو أول لقاح في العالم تم تسجيله في أغسطس/آب الماضي، وأعلنت السلطات الروسية أن اللقاح أثبت فعاليته بنسبة 95%.