فرنسا تعلن عن إجراء محادثات مستفيضة مع بريطانيا وألمانيا وأمريكا بشأن إيران

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن إجراء "مباحثات مهمة" مع نظرائه الأميركي والبريطاني والألماني بشأن إيران وكيفية التعامل مع التحديات النووية وفي مجال الأمن الإقليمي.

باريس - سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، قال لورديان على تويتر "أجرينا محادثات مستفيضة ومهمة بشأن إيران مع الوزير (أنتوني) بلينكن وهايكو ماس ودومينيك راب للتعامل سويا مع التحديات النووية وفي مجال الأمن الإقليمي" مضيفا أنهم تناولوا كذلك قضايا ملحة أخرى.

We just had a in-depth and important conversation on Iran with @SecBlinken, @Heiko Maas and @DominicRaab to handle together nuclear and regional security challenges. We also touched base on other key pressing issues. — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) February 5, 2021

وكانت مصادر أمريكية قد تحدثت يوم الخميس عن إجراء اتصال بين وزراء خارجية الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وأصبح ذلك أول اتصال لوزراء خارجية الدول الغربية التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران في 2015، بعد وصول الإدارة الأمريكية الجديدة إلى السلطة في واشنطن.

وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين باساكي، إن الولايات المتحدة سترد بالمثل إذا استأنفت إيران التزامها بالاتفاق النووي الذي قد يكون بمثابة أساس لمزيد من المفاوضات.