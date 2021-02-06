تلفزيون: الصين تحث أمريكا على تصحيح أخطائها الأخيرة والعمل معا لتطوير العلاقات

دعا عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، والمسؤول عن الشؤون الدولية ، يانغ جيه تشي، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي، أنطوني بلينكين، واشنطن إلى تصحيح أخطائها الأخيرة والعمل معا لتطوير العلاقات.

بكين-سبوتنيك.ونقل تلفزيون الصين المركزي عن يانغ جيتشي قوله إن "الصين تدعو الولايات المتحدة إلى تصحيح أخطائها الأخيرة والتركيز على التعاون وحل الخلافات، لبناء علاقات سليمة ومستقرة".

كما دعا الولايات المتحدة إلى تطوير العلاقات الثنائية على قاعدة الاحترام و المنفعة المتبادلة وعدم الصراع و المواجهة.

هذا وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن وزير خارجية بلاده، أنتوني بلينكن، أبلغ نظيره الصيني يانغ جيه تشي في اتصال هاتفي يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة "ستحاسب " الصين بسبب إجراءاتها التي تهدد الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بما في ذلك مضيق تايوان.

وأضاف برايس في بيان إن بلينكن ضغط أيضا على الصين لإدانة الانقلاب العسكري في ميانمار وأكد مجددا أن واشنطن ستعمل مع الحلفاء لمحاسبة الصين على محاولات تهديد الاستقرار في المحيطين الهندي والهادي بما في ذلك عبر مضيق تايوان.