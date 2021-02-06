"كورونا" يغير من عادات الملكة إليزابيث في الاحتفال بذكرى اعتلائها العرش الملكي

ونشر حساب العائلة الملكية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة جاء فيها: "في هذا اليوم في 1952 اعتلت الملكة العرش، يوم وفاة والدها الملك جورج السادس".
#OnThisDay 1952 Her Majesty Queen Elizabeth II became The Monarch of the United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland upon the death of her father, King George VI. 69 years of service to the Nation, thank you Ma’am. @RoyalFamily pic.twitter.com/PTn2890wFB— On This Day RN (@OnthisdayRN) February 6, 2021
ويبدو أن جائحة كورونا غيرت من تقاليد العائلة المالكة في طريقة الاحتفال، وأجبرت الملكة في قضاء أغلب وقتها في ويندسور مع الأمير فيليب محاطة بمجموعة صغيرة من العاملين ذي الثقة .
Princess Anne and her mother, Queen Elizabeth pic.twitter.com/zuVB7MTaKY— Best Of Princess Anne (@badannewindsor) February 5, 2021
وأصبحت الملكة إليزابيث في عمر السادسة والعشرين ملكة على بريطانيا، في 6 فبراير/ شباط عام 1952، بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، بعد صراع طويل مع المرض.
Queen Elizabeth II 👑✨— Kayla Adams (@KaylaAdams___) February 6, 2021
How it started How it’s going pic.twitter.com/Ea699qCciq
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