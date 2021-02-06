الخارجية الأمريكية: السعودية شريك أمني مهم لكننا سنركز على حقوق الإنسان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن السعودية تعتبر "شريكا أمنيا مهما" للولايات المتحدة مؤكدا أن واشنطن ستركز على قضية حقوق الإنسان في إطار العلاقات مع الرياض.

موسكو - سبوتنيك. وكتب بلينكن، في تغريدة مساء السبت على "تويتر": "السعودية تمثل شريكا مهما في مجال الأمن".

وقال وزير الخارجية الأمريكي: "سنواصل عملنا المشترك للدفاع عن المملكة من التهديدات الخارجية، مع أن تكثيفنا في الوقت ذاته الدبلوماسية لإنهاء النزاع في اليمن ورفعنا قضايا حقوق الإنسان في إطار العلاقات بيننا".

وأشار بلينكن إلى أنه أجرى أمس الجمعة اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان.

Spoke yesterday with @FaisalbinFarhan. Saudi Arabia is an important security partner. We will continue our work together to defend the Kingdom from external threats, while revitalizing diplomacy to end the Yemen conflict and elevating human rights issues within our relationship. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 6, 2021

ويأتي الاتصال بين بلينكن وبن فرحان في ظل إعلان الولايات المتحدة وقف دعمها لعمليات التحالف العربي بقيادة السعودية في الأراضي اليمنية، في إطار سياسة الرئيس الجديد، جو بايدن.