هولندا تتخطى حاجز مليون إصابة بفيروس كورونا

أعلنت هولندا، أمس السبت، أن أصابات فيروس كورونا تخطت حاجز مليون إصابة مؤكدة ب منذ ظهور الوباء وذلك وفقا لبيانات رسمية نشرت.

وقال معهد الصحة العامة إنه سجل 4075 إصابة جديدة بالفيروس مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و1826 حالة خلال 11 شهرا منذ رصد الفيروس لأول مرة بالبلاد في 27 فبراير/ شباط العام الماضي.

كما أشار المعهد إلى أنه جرى تسجيل 14355 وفاة في المجمل.

يشار إلى أن البلاد بدأت في 6 يناير/كانون الثاني الماضي حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بلقاح "فايزر بايونتيك".