نتنياهو يمثل للمرة الثانية أمام المحكمة بتهم الغش وخيانة الأمانة والرشوة

يمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غدا الاثنين، أمام المحكمة المركزية الإسرائيلية، حيث يحاكم في 3 ملفات فساد بتهم تلقي الرشوة والغش وخيانة الأمانة.

القدس – سبوتنيك. وتعقد الجلسة في المحكمة المركزية في شارع صلاح الدين بالقدس الشرقية المحتلة، وذلك بعد تأجيل أمتد عدة أسابيع بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستكون هذه المرة الثانية لحضور نتنياهو إلى قاعة المحكمة بعد جلسة تلاوة التهم عليه في جلسة خاصة تم عقدها في أيار/مايو الماضي.

وكان محامو الدفاع عن نتنياهو قد خصصوا الفترة الماضية من أجل دراسة مواد التحقيق وتقدموا بالتماسات في محاولة للتقليل من أهميتها وإسقاط بعضها بذرائع مختلفة.

وستعقد المحكمة جلستها في قاعة تم تجهيزها خصيصا وفق متطلبات الحذر من الفيروس وسيتم تحديد عدد الحاضرين على أن لا يتجاوز 27 شخصا بينهم فريق الدفاع، والقضاة والمتهمين في القضايا الثلاث.

ولن يسمح للصحفيين بدخول القاعة لكن بوسعهم متابعة جلسة المحاكمة عبر دائرة بث مغلقة على شاشة في قاعة مجاورة.

وكان نتنياهو قد ذكر، الأسبوع الماضي، أن "المحاكمة ستعقد كالمعتاد وخلال أيام الإغلاق المشدد أيضا. وحتى في أيام الإغلاق لا يتوقفون عن ذلك".

وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، اليوم، بأن أعضاء كنيست من حزب الليكود يعتزمون مرافقة نتنياهو إلى المحكمة غدا.

ودعا مكتب نتنياهو، في أيار/مايو الماضي، أعضاء الكنيست للحضور إلى المحكمة، وعلى إثر ذلك حضر أكثر من نصف أعضاء الكنيست من الليكود إلى المحكمة، حيث ألقى نتنياهو خطابا، وصف بالشديد اللهجة ضد النيابة العامة والمستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.