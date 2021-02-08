جنوب أفريقيا تتمهل في استلام لقاح "أسترازينيكا" بسبب جودته

أعلنت دولة جنوب أفريقيا، يوم أمس الأحد، أن طرح لقاح "أسترازينيكا" في البلاد سيتم تأجيله مؤقتا حتى يتوفر المزيد من "معلومات الفعالية السريرية" للقاح ضد سلالات كوفيد-19 الجديدة المتغيرة.

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات وزير الصحة الجنوب أفريقي، زويلي مكيزي، الذي قال إنها "قضية مؤقتة يتعين علينا التشبث بها حول أسترازينيكا حتى نفهم هذه القضايا وما هي الخطوات التالية التي من المفترض أن تحصل".

وجاءت تصريحات مكيزي بعد أن أظهرت دراسة أن "لقاح أسترازينيكا كان أقل فاعلية ضد السلالة الجديدة الموجودة في جنوب أفريقيا، والتي كانت وراء الموجة الثانية من الوباء في البلاد".

وأفاد مكيزي أن "النتائج تشير إلى أن السلالة الجديدة قد قللت بشكل كبير من فعالية اللقاح بالنسبة للإصابات الخفيفة إلى المتوسطة، ونحن غير متأكدين من تأثير اللقاح على الاستشفاء والحالات الشديدة والوفيات".

وذكر الوزير أن العلماء يعملون على "معرفة النهج الذي سنستخدمه لنشر لقاحات أسترازينيكا بشكل فعال".

وخلص مكيزي إلى إنه سيتم إعطاء تحديث بشأن موعد وصول هذا اللقاح إلى البلاد، لافتا إلى أن الحكومة تجري محادثات مع عدد من الشركات المصنعة، وأنه يجري النظر في لقاحات من دول مختلفة.