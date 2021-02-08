صحيفة: هجوم على شركات إسرائيلية في تل أبيب ونيودلهي وواشنطن

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تعرض شركات إسرائيلية، في تل أبيب، ونيو دلهي، وواشنطن، لهجوم إلكتروني.

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "الهجوم الإلكتروني استهدف عدة شركات إسرائيلية، في إسرائيل والهند والولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفة أن "من بين الشركات التي تعرضت لهذا الهجوم شركة تابعة لشركة صناعات الفضاء الإسرائيلية".

وفي السنوات الأخيرة، قالت إسرائيل إن شركات ومؤسسات رسمية فيها تعرضت لهجمات الكترونية من قبل إيران أو مؤيدين للقضية الفلسطينية حول العالم، كما أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، مؤخرا عن إحباط هجوم إلكتروني على مراكزها الصناعية الدفاعية الرائدة.

وقالت الوزارة، في بيان لها، "وزارة الدفاع وبالتعاون مع جهات أمنية أخرى، أحبطت هجوما إلكترونيا ضد الصناعات الدفاعية الرائدة في دولة إسرائيل"، مضيفا: "اقترب المهاجمون من موظفي الصناعات من خلال طرح عروض عمل مغرية، وذلك عبر موقع (لينكد إن)، من أجل التسلل إلى شبكات الكمبيوتر الخاصة بهم وجمع معلومات".