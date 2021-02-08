إيران تكشف عن إحباط ضربة عسكرية استهدفتها

كشف محمود علوي وزير الأمن والاستخبارات، في إيران، عن إحباط بلاده ضربة ضدها في آخر آيام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وقال الوزير في تصريحات للتلفزيوني الإيراني، نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن المناورات التي قام بها جيش بلاده مؤخرا، "أحبطت مخططا لشن ضربة على إيران في آخر أيام ترامب".

وزیر اطلاعات: آمریکایی‌ها جنگنده‌های خود را پرواز می‌دادند و ناوهای خود را دور کردند تا از تیررس موشک‌های ایران در امان باشد. می‌خواستند ضربه خودشان را بزنند. رزمایش نیروهای مسلح، سایه جنگ را دور کرد چون از فرودگاه هرجایی پرواز می‌کردند، تاسیسات آن کشور را با خاک یکسان می‌کردیم — خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 8, 2021

​وأوضح علوي: "لدينا معلومات تفيد بأن العدو كان يخطط لتوجيه ضربة إلى إيران في آخر أيام ترامب لكن مناورات قواتنا المسلحة أحبطت ذلك".

وأضاف: "أدرك العدو أننا سنسوي بالأرض أي منشأة تنطلق منها مقاتلاته لمهاجمة إيران".

وتابع: "سنضرب حاملات الطائرات الأمريكية في حال توجيه أي ضربة إلى إيران، وانسحاب حاملة الطائرات نيميتز إلى المحيط الهندي لم يخرجها من مرمى الصواريخ الإيرانية".

وكان وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، كشف الأسباب التي جعلت إيران تقوم بمناوراتها العسكرية الأخيرة، مؤكدا أن بلاده سترد بشكل "ساحق على أدنى خطأ" في حسابات الأعداء بشأن القدرات الدفاعية لإيرانية.

وكشف العميد حاتمي عن الأسباب التي جعلت بلاده تقوم بالمنارات الأخيرة، مشيرا إلى التحركات الأمريكية، حيث قال: "نفذ الأمريكيون بعض التحركات في المنطقة بما فيها إرسال غواصة نووية وتحريك الوحدات البحرية والدوريات التي قامت بها طائرات بي52 في المنطقة".