سيئول: إجراءات السلام في شبه الجزيرة الكورية ليست خيارا بل ضرورة

قال وزير خارجية كوريا الجنوبية الجديد جونغ أي-يونغ، إن إجراءات السلام في شبه الجزيرة الكورية ليست خيارا بل إنها تمثل طريقا يتحتم علينا أن نسير عليه.

وفقا لوكالة "يونهاب"، فإن الوزير جانغ صرح، في كلمة بعد مراسيم تنصيبه اليوم الثلاثاء، بأن "وضع الدبلوماسية، الذي نعيشه في الوقت الراهن صعب، وعلينا تطوير التحالف الكوري الأمريكي، وهو يجسد أسس اتجاه دبلوماسيتنا الأكثر سلمية وشمولا".

وأكد بالقول "كما ينبغي لنا المشاركة النشطة في مساعي المجتمع الدولي من أجل التعاون في المجال الصحي وإنعاش الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى مسألة تغير المناخ والديمقراطية وحقوق الإنسان، وإن الدبلوماسية التي تساهم في تطوير معيشة الشعب هي أيضا من صميم مهامنا الموكلة لنا في هذا العصر" .

وأضاف "علينا أيضا أن نسعى معا، مع شركائنا الرئيسيين مثل الصين واليابان وروسيا ورابطة آسيان والاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا".

وتابع الوزير الكوري الجنوبي "أتقدم بخالص الشكر لوزيرة الخارجية كانغ كيونغ-هوا التي قادت الوزارة لمدة 3 سنوات ونصف السنة، والمهام الإصلاحية التي بدأتها الوزيرة المغادرة كانغ ستنفد بدون تراجع".

هذا وتم بث مراسم تنصيب الوزير جونغ، والتي أقيمت بحضور 20 من أعضاء الوزارة، عبر شبكة داخلية في الوزارة مراعاة لوضع تفشي كوفيد-19.