متحديا.. نتنياهو يعلق على تصريحات بلينكن بشأن الجولان السوري المحتل

في لهجة لم تخل من التحدي، علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بشأن هضبة الجولان السوري المحتل.

وأمس الاثنين، امتنع وزير الخارجية الأمريكي عن تأييد اعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان.

وقال مكتب نتنياهو، اليوم الثلاثاء، في بيان مقتضب نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن: "مرتفعات الجولان ستبقى إلى الأبد جزءا من دولة إسرائيل".

وتابع: "موقف إسرائيل من الموضوع واضح - هضبة الجولان ستبقى إسرائيلية في كل سيناريو محتمل".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أمس الاثنين، لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية: "من الناحية العملية، أعتقد أن السيطرة على الجولان في هذا الوضع تظل لها أهمية حقيقية لأمن إسرائيل... الأسئلة القانونية شيء آخر وبمرور الوقت إذا تغير الوضع في سوريا، فهذا شيء نبحثه، لكننا لسنا قريبين من ذلك بأي حال".

وأضاف بلينكن أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد علاوة على وجود الفصائل المسلحة المدعومة من إيران تشكل "تهديدا أمنيا كبيرا" لإسرائيل.

واحتلت إسرائيل الجولان من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة غير معترف بها دوليا.