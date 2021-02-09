أمير الكويت يستقبل وزير خارجية تركيا في مستهل جولة خليجية تشمل قطر وعمان

استقبل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الذي وصل البلاد في مستهل جولة خليجية تستغرق ثلاثة أيام تشمل أيضا قطر وسلطنة عمان.

أنطاكيا – سبوتنيك. وقال تشاووش أوغلو، عبر حسابه على "تويتر": "أجواء إيجابية تسود حاليا منطقة الخليج بفضل الوساطة التي قامت بها الكويت"، لافتا إلى الجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة الكويت لتحقيق المصالحة بين الرباعي العربي (السعودية، والإمارات والبحرين، ومصر)، وقطر وهنأهم على نجاحها".

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) February 9, 2021

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده ستواصل العمل مع مجلس التعاون الخليجي، قائلا: "سنزيد تعاوننا في مجالي الاقتصاد والصحة مع الكويت".

كما أشار تشاووش أوغلو إلى لقائه برئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح، واصفا اللقاء بالـ "مثمر".

وتابع: "نرغب في العمل بشكل وثيق مع مجلس الوزراء الذي سيتم تشكيله".

يشار إلى أن زيارة وزير الخارجية التركي التي تستمر ثلاثة أيام وتشمل ثلاث دول خليجية، هي الأولى للمنطقة بعد المصالحة الخليجية.

وأنهت القمة الخليجية الأخيرة التي استضافتها السعودية، في 5 كانون الثاني/ يناير الماضي، مقاطعة أعلنتها السعودية ومصر والإمارات والبحرين، ضد قطر، قبل أكثر من ثلاثة سنوات.

وتأتي زيارة الوزير التركي إلى الدول الخليجية الثلاث ومنها الكويت لعدة أسباب منها اقتصادية نظرا لتنفيذ الكويت مجموعة من المشروعات الاقتصادية في تركيا.