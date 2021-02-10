السفير الروسي في لبنان: بيروت تبدي اهتماما بتسجيل الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية

صرح السفير الروسي في لبنان، ألكسندر روداكوف، اليوم الأربعاء، بأن السلطات اللبنانية أبدت اهتمامًا بتسجيل الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية في البلاد.

بيروت - سبوتنيك. وقال روداكوف لوكالة "سبوتنيك": "لقد أبدت السلطات اللبنانية اهتماما صادقاً بتسجيل فرع لجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، والتي لا تزال ذكرى أنشطتها حية في لبنان، ونحن مستعدون لحمل راية الأجيال".

يذكر أن روسيا كانت تمتلك حتى عام 1917، شبكة من المدارس الأرثوذكسية والمؤسسات التعليمية في لبنان وسوريا المجاورة.

والجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية هي أقدم منظمة علمية وإنسانية غير حكومية في روسيا، وقد تم إنشاؤها بموجب مرسوم الإمبراطور ألكسندر الثالث في عام 1882. الهدف الرئيسي هو تشجيع الحج إلى الأراضي المقدسة، وكذلك الدراسات العلمية الفلسطينية والتعاون الإنساني مع دول منطقة الشرق الأوسط مهد المسيحية.