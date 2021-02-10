حول مخطوطات سحرية عتيقة... ما حقيقة اشتعال الصراع بين الماسونية ومؤسسة تركية سرية؟

انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور، يقال إنها لكتب دينية ورموز غامضة، صودرت في خضم صراع بين منظمات سرية في تركيا، وأنها تستخدم في طقوس سحرية ولها علاقة بالماسونية.

أقرأ أيضا: فيديو أثار ضجة... هل هذه لحظة عبور الطائرات الإسرائيلية أجواء لبنان لضرب سوريا؟

المنشور الذي ضم صورا لكتب ومخطوطات قديمة، أرفق به تعليق يقول: "الأمن التركي يقبض على أشخاص يحوزون كتبا ومخطوطات نادرة جدا مأخوذة من مصر، وهي مكتوبة على جلود الأفاعي وتتضمن طقوسا في سحر الكابالا".

المنشور لفت إلى أن عملية رصد ومصادرة هذه المقتنيات تمت بمعرفة جماعة قوة خاصة تابعة لجماعة تدعى "اللحى البيضاء"، مضيفا أنه سيكون هناك صراع شديد بعض هذه الواقعة. لكن هذه الادعاءات ليست صحيحة أبدا.

المقتنيات المصادرة هي مخطوطات أثرية تم ضبطها في عملية لمكافحة تهريب الآثار، وذلك على يد الأمن التركي الذي سلم المضبوطات إلى مديرية المتاحف وشرع بالتحقيق مع المتهمين.

وقالت مواقع إخبارية تركية، قبل أيام، إنه تم توقيف شخصين بحوزتهما كتب دينية منقوشة، وجلد أفعى، يعتقد أنها تعود للقرون الوسطى. كما نشرت في هذه المواقع صور لنفس المقتنيات التي يجري تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.