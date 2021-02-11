الصين تواصل هيمنتها على صناعة الألعاب الإلكترونية

كشف المركز الصيني لمعلومات شبكات الإنترنت، أن حجم الإيرادات السنوية لصناعة الألعاب الصينية نما إلى 278.7 مليار يوان (نحو 43.2 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي 2020، بارتفاع بنسبة 20.71 بالمئة مقارنة بالعام الأسبق.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية التقرير الصادر عن المركز بشأن تنمية الإنترنت في البلاد، والذي أشار إلى أن قطاع ألعاب الهواتف سجل لوحده 209.7 مليار يوان في العام الماضي 2020، بارتفاع بنسبة 32.61 بالمئة، مُشكّلاً 75.24 بالمئة من إجمالي إيرادات القطاع.

وأضاف التقرير أن ألعاب الكمبيوتر مثلت أقل من 2 بالمئة من إيرادات سوق الألعاب الصينية في العام 2020، أقل بكثير من حصة ألعاب الكمبيوتر البالغة 28 بالمئة من إيرادات السوق العالمية، لافتاً إلى الإمكانات الهائلة لسوق ألعاب الكمبيوتر الصيني.

وأوضح التقرير أنه وبحلول نهاية العام 2020، بلغ عدد مستخدمي الألعاب عبر الإنترنت في الصين 518 مليون مستخدم، ما يمثل 52.4 بالمئة من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت.