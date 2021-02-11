ظريف يتحدث عن 7 رؤساء أمريكيين خسروا رهانهم بسبب إيران

كشف وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الخميس، "7 رؤساء أمريكيين خسروا رهانهم بإجبار إيران على الانهيار أو الاستسلام".

وقال ظريف، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، إن "إيران ظلت صامدة قوية طيلة 42 عاما مضت على ثورتها الإسلامية المباركة. فخسر سبعة رؤساء أمريكيين رهانهم في إجبار إيران على الانهيار أو الاستسلام. معا لبناء منطقة قوية من دون تدخل الأجانب".

ظلت إيران صامدة قوية طيلة 42 عاما مضى على ثورتها الإسلامية المباركة.



فخسر سبعة رؤساء أمريكيين رهانهم في إجبار إيران على الانهيار أو الاستسلام.



معا لبناء منطقة قوية من دون تدخل الأجانhttps://t.co/HiiAtybl7l — Javad Zarif (@JZarif) February 11, 2021

​وشهدت إيران، أمس الأربعاء، مسيرات الاحتفال بالذكرى الـ 42 لانتصار "الثورة الإسلامية"، وتمت فيها مراعاة الضوابط الصحية لمنع انتشار فيروس "كورونا".