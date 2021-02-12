بلينكن وغوتيريش يؤكدان التزامهما بالعملية السياسية بشأن سوريا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام للأمم المتّحدة، أنطونيو غوتيريش، العملية السياسية لحل الأزمة السورية.

موسكو- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس اليوم الجمعة: "فيما يتعلق بالملف السوري، أكد الجانبان التزامهما بالعملية السياسية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وتمديد التفويض عبر الحدود لتقديم المساعدات، والمساهمة في تخفيف معاناة الشعب السوري".

.@SecBlinken spoke with UN Secretary-General @antonioguterres. He underscored our commitment to multilateral cooperation and willingness to collaborate closely with the @UN on the many challenges the world faces today. https://t.co/PaEJK8mMUy — Ned Price (@StateDeptSpox) February 12, 2021

وأكد بلينكن الى الأمين العام للأمم المتّحدة التزام واشنطن بالتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة حول التحديات العالمية.

كما ثمن وزير الخارجية الأمريكي دور الأمم المتحدة في تنسيق الاستجابة العالمية لمكافحة كورونا.