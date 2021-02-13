مصر واليونان وقبرص تطالب حكومة ليبيا الجديدة بإلغاء الاتفاقيات مع تركيا

طالب وزراء خارجية كل من مصر واليونان وقبرص الحكومة الليبية الجديدة بإلغاء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا منذ العام 2019، بحسب موقع "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وفي بيان مشترك، صدر عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث أمس الجمعة، بالعاصمة أثينا، أكد المجتمعون أن كل الاتفاقات المبرمة بالمخالفة للقانون الدولي هي لاغية وباطلة.

وشدد البيان كذلك على رفض "أي تدخل أجنبي في ليبيا" مؤكدين أنه "غير مقبول ليبيا ودوليا".

وعما تم التوصل إليه من خلال الحوار السياسي الليبي رحب البيان باختيار سلطة تنفيذية انتقالية موحدة لليبيا، واصفين ذلك بأنه "إنجاز كبير في مسار العملية السياسية وخطوة مهمة في سبيل ضمان إقامة انتخابات نزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم".

وشدد البيان على أن هذا الاختيار سينهي العمل بالاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة الانتقالية.

ودعا البيان إلى "التنفيذ الفعال لاتفاق وقف إطلاق النار، واحترام حظر الأسلحة المفروض من قبل الأمم المتحدة، والانسحاب الكامل لكافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد".

كما شدد على ضرورة "التنفيذ الكامل لمخرجات اللجنة العسكرية المشتركة بصيغة (5+5)، وخاصة خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية".

يشار إلى أن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني كان قد وقع مذكرتي تفاهم مع تركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري، مما أثار ردود فعل من الدول الثلاث بحسبان تعارض المصالح في منطقة المتوسط.