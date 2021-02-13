صحيفة: الجيش البريطاني يخطط لتقليص قواته مقابل التوسع في استخدام الدرونز

كشف صحيفة "تليجراف" البريطانية عن خطة لتقليص عدد قوات الجيش البريطاني بنحو 10 آلاف خلال العقد المقبل.

وقالت الصحيفة إن الجيش البريطاني يخطط لتقليص هذا العدد من قواته، في الوقت الذي يعتزم فيه مسئولو الدفاع لزيادة الإنفاق على الطائرات بدون طيار "درونز"، وقدرات الحرب الإليكترونية.

وبحسب الصحيفة فإنه يعتقد أن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، يفكر في السماح بتقليص عداد قواته من 82 ألفا إلى 72,5 ألف كجزء من الرؤية الدفاعية القادمة.

وتعتقد وزارة الدفاع أن تقليص عدد الجنود سوف يوفر الأموال من أجل الإنفاق على أولويات أخرى.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله: "نحن لا نعد قوات لإعادة القتال في هلمند (إقليم أفغاني)، نحن نبحث عن المكان الذي ربما نقاتل فيه غدا في حروب لم نواجها من قبل".

وأضاف المصدر: "ليس هناك فائدة من امتلاك 82 ألف فرد بدون الدرونز المناسبة، والمدفعية المناسبة، والغطاء الجوي المناسب، وعربات الأفراد المدرعة".

ومن المفهوم عن الخطة أنه لن يتم الاستغناء عن أي جندي، ولكن سيتم تجنيد عدد قليل من الجنود ليحلوا محل أولئك الذين يغادرون الخدمة.