الصين تسجل تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الاثنين، أنها سجلت تسع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأحد مقابل سبع حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 8 حالات من الحالات الجديدة وافدة من الخارج بينما رُصدت الحالة التاسعة في إقليم خبي.

وتراجع عدد الإصابات الجديدة الخالية من الأعراض إلى 10 نزولا من 17 حالة في اليوم السابق.

ولا تصنف الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات إصابة مؤكدة.

وتشير بيانات اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين قد بلغ 89772 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.