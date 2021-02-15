مقتل 16 شخصا بانقلاب شاحنة في الهند

أفادت شرطة ولاية ماهاراشترا الهندية بأن 16 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح خطيرة بانقلاب شاحنة في الولاية.

نيودلهي - سبوتنيك. وأوضحت الشرطة أن طفلا يبلغ من العمر ثلاث سنوات بين القتلى، حيث كانوا يستقلون شاحنة تتقل فاكهة البابايا عندما انقلبت في وقت متأخر من الليلة الماضية بالقرب من قرية كينغاون. معظم الضحايا من العمال المحليين.

وأعرب رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، عن تعازيه لأسر الضحايا.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان: "حادث شاحنة مفجع في جالغاون بولاية ماهاراشترا. نقدم التعازي لأسر الضحايا. ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث.