الخارجية الإيرانية: لم ولن نسعى لتطوير أسلحة نووية وملتزمون بمعاهدة الحد من انتشارها

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، أن طهران لم ولن تسعى للحصول على سلاح نووي، جاء ذلك في أعقاب تصريحات سابقة لوزير الاستخبارات والأمن الإيراني، محمود علوي، أكد فيها أن بلاده ربما تطور سلاحا نوويا حال تمت محاصرتها وكانت مضطرة للدفاع عن نفسها بتلك الطريقة.

وقال متحدث الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "لم ولن نحاول الحصول على سلاح نووي أبدا"، مؤكدا التزام بلاده بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

كما دعا زاده الإدارة الأمريكية الحالية إلى الابتعاد عن سياسات الإدارة السابقة، محذرا من أن رد طهران سيكون مناسبا لأي تغيير في تلك السياسة.

وجدد خطيب زاده التهديد بوقف العمل بالبروتوكول الإضافي بالاتفاق النووي حال عدم التزام الأطراف الأخرى بالتزاماتها، مؤكدا أن الاتفاق في "وضع حرج".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أبلغت الدول الأعضاء في تقرير سري، مساء الأربعاء الماضي، أن "إيران بدأت في إنتاج معدن اليورانيوم، وهو مادة يمكن استخدامها لتشكيل نواة الأسلحة النووية".

وقالت الوكالة، التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، إن إيران "أنتجت كمية صغيرة من معدن اليورانيوم في 8 فبراير/ شباط، في انتهاك للاتفاق النووي لعام 2015، بعد استيراد معدات جديدة إلى منشأة نووية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أصفهان"، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

من جانبها، أصدرت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بيانا مشتركا، أمس الجمعة، دعت فيه إيران لوقف إنتاج اليورانيوم المعدني بشكل فوري والعودة للالتزام بكامل تعهداتها وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة، معتبرة أن "خروقات" إيران لتعهداتها ستؤدي إلى عرقلة الدبلوماسية وبالتالي عرقلة تطبيق أهداف الاتفاق النووي.