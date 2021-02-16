ماذا قال أول أمريكي يتلقى لقاح "سبوتنيك-V" في شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الصحة في شبه جزيرة القرم الروسية، اليوم الثلاثاء، أن أول مواطن أمريكي تلقى لقاح "سبوتنيك-V" المضاد لفيروس كورونا المستجد في القرم.

سيمفيروبول – سبوتنيك. قال ممثل الوزارة لوكالة "سبوتنيك": "اليوم الثلاثاء في مشفى أطفال بمنطقة يفباتوريا تم تطعيم المواطن الأمريكي بريوس ووتس بيفين"، وهي أول حالة يتم فيها تطعيم أمريكي في شبه جزيرة القرم.

وعلق بيفين على ذلك للصحفيين قائلا "إنه (اللقاح) جيد، وأنا مسرور أني تمكنت أن أتلقاه. السفر إلى الولايات المتحدة من أجل تلقي اللقاح قد يكون غير آمن والطريق يستغرق 24 ساعة. من الأفضل الحصول عليه هنا والآن".

يذكر أن بريوس بيفين يبلغ من العمر 78 عاماً، يسكن في منطقة يفباتوريا مع زوجته لمدة أكثر من عام، وجاء إلى القرم من ضواحي واشنطن.

واللقاح الروسي "سبوتنيك V" الذي طوره مركز "غامالي" وتم تسجيله رسميا من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس/ آب الماضي، كان مخصصا لتلقيح الأشخاص التي تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما في ظل استمرار الاختبارات السريرية، ثم أجازت روسيا في أواخر ديسمبر من العام الماضي تلقيح من هم فوق الـ 60 بلقاح "سبوتنيك V".