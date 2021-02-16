الجيش يعلن مكان وجود زعيمة ميانمار ويقول إنها ليست معتقلة

أكد نائب وزير الإعلام البورمي زاو مين تون، اليوم، أن الزعيمة أونغ سان سو تشي التي أطيحت في انقلاب 1 فبراير/ شباط "بصحة جيدة".

وأضاف "نحن نبقي أونغ سان سو تشي و(الرئيس) يو وين مينت في مكان أكثر أمانا من أجل سلامتهما. إنهما بصحة جيدة. ليس الأمر كما يبدو أنهما اعتقلا. إنهما يقيمان في المنزل" تحت الإقامة الجبرية في العاصمة الإدارية نايبيداو، بحسب وكالة "فرانس برس".

واصل المحتجون في ميانمار يوم الاثنين 15 فبراير/ شباط 2021 المطالبة بالإفراج عن الزعيمة أونج سان سو تشي وإنهاء الحكم العسكري إلا أن أعدادهم كانت أقل بعدما نشر المجلس العسكري عربات مدرعة والمزيد من الجنود في الشوارع.

وكان من المتوقع أن تمثل سو تشي، المحتجزة منذ انقلاب الأول من فبراير، أمام محكمة اليوم فيما يتعلق باتهامات باستيراد ستة أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني، لكن محاميها ذكر أن قاضيا قال إن حبسها الاحتياطي مستمر حتى الأربعاء.

وتسبب الانقلاب واعتقال سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام وآخرين في اندلاع أكبر احتجاجات في ميانمار منذ ما يربو على عقد، إذ خرج مئات الآلاف إلى الشوارع للتنديد بانحراف الجيش عن مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد.

الاضطرابات أحيت ذكريات مقاومة دموية لنحو نصف قرن من الحكم العسكري المباشر الذي انتهى في 2011 عندما بدأ الجيش مسارا للانسحاب من المشهد السياسي.