إيران... مقتل 3 عناصر من الاستخبارات في إقليم سيستان وبلوشستان

قتل ثلاثة من عناصر الاستخبارات الإيرانية، اليوم الأربعاء، في مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد.

وصرحت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية في بيان نقلته وكالة "إيرنا"، إن "ثلاثة من عناصر وزارة الاستخبارات والأمن قتلوا في سيستان وبلوشستان أثناء القيام بعملية استخباراتية ضد إحدى عصابات الجريمة المنظمة في سيستان وبلوشستان".

أعلن مركز العلاقات العامة والإعلام التابع لوزارة الامن في بيان عن استشهاد ثلاثة من الجنود المجهولين للأمام العصر (القوي الأمنية) في سيستان وبلوجستانhttps://t.co/f4pLshlz0a pic.twitter.com/F0fXSxJ0AX — ارنا العربیة (@irna_arabic) February 17, 2021

ولم يشر بيان الوزارة الإيرانية إلى المزيد من التفاصيل عن الجهة التي اشتبكت معها عناصر الوزارة في مدينة زاهدان التي وقعت فيها العملية بحسب ما ذكرته وسائل إعلام إيرانية.

يذكر أن إقليم سيستان وبلوشستان الإيراني متاخم للحدود الباكستانية ويشهد بين الحين والآخر هجمات تستهدف قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني، وعادة ما يشن هذه العمليات تنظيم "جيش العدل البلوشي" المعارض الذي تصفه طهران بأنه "منظمة إرهابية".