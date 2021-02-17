محافظ ياباني يعارض إجراء الألعاب الأولمبية في طوكيو إذا لم يتحسن وضع تفشي الجائحة

طوكيو - سبوتنيك . ونقلت قناة "إن إيتش كي" التلفزيونية عن "ماروياما" قوله في اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية لتتابع الشعلة الأولمبية اليوم الأربعاء،: "ليست هناك حاجة لإقامة تتابع الشعلة الأولمبية. إذا لم يتحسن الوضع ، فأنا أعتقد أنه لا ينبغي إقامة الألعاب الأولمبية أيضًا. سيؤدي ذلك إلى انتشار العدوى في جميع أنحاء البلاد، ولن تتخلف ولاية شيمانى عن الركب ".

في وقت سابق أفادت الأنباء أن ماروياما أعرب عن معارضته عقدها، لكنه لم يتوقف عند هذا الحد، وشكك في إقامة الألعاب الأولمبية نفسها.

وأعرب عن عدم الارتياح للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليابانية وبلدية العاصمة طوكيو لمكافحة فيروس كورونا. إذ يعتبر أنه من غير المبرر إجراء حدث ينطوي على مثل هذه المخاطر العالية "مع مثل هذه القدرة المنخفضة من الإجراءات المتخذة. مشددا أن ما يثير امتعاضه عدم عدالة توزيع المساعدات من الدولة بين المناطق من وجهة نظره ، أي الفرق بين مقدار المساعدات للمناطق ذات المستوى العالي من الإصابة وتلك التي يكون فيها عدد الحالات منخفض .

من المقرر أن يمر تتابع الشعلة الأولمبية للألعاب الأولمبية عبر محافظة شيماني في الفترة من 15 إلى 16 أيار/مايو. ولم يتم تحديد توقيت تتابع شعلة الألعاب البارالمبية.