اعتقال أمريكي بعد انتحاله شخصية الرئيس السابق باراك أوباما

ذكر أحد التقارير أن رجلا من تينيسي قام بتزوير اسم الرئيس السابق باراك أوباما على أحد الطلبات الخاصة به.

وجاء في التقرير، أن "روبرت هاليك" قد وضع اسم الرئيس السابق أوباما على طلب له للسماح بحمل مسدس كان قد قدمه سابقا ملحوقا بهويته الشخصية الحقيقية، لكنه رفض بسبب مذكرة قانونية بحقه تبين اعتقاله في وقت مضى، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

Tennessee man arrested for impersonating Barack Obama on gun permit application https://t.co/iFdshgUUqz pic.twitter.com/yNxko3oPzf — New York Post (@nypost) February 17, 2021

​وبالإضافة لتزويره اسم باراك أوباما، قام هاليك بإرسال شيك بقيمة 50 دولارا ورسالة مع ختم الولايات المتحدة الأمريكية الرسمي في الطلب المزور الثاني الذي قام بتقديمه.

وهذا ما سبب اعتقاله من قبل رجال الشرطة في البلاد بعد اتهامه بالخيانة والتزوير وسرقة الهويات الشخصية والتعامل بها.